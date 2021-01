SolId: per la raccolta alimentare serve il vostro aiuto

La solidarietà come ponte tra le persone, specialmente in un periodo di crisi come quello che la nostra nazione sta attraversando da quasi un anno. Questo lo spirito che anima Sol.Id onlus, associazione di volontario da tempo presente anche a Parma e impegnata nel fornire un sostegno alle famiglie italiane. E che oggi lancia un appello a segnalare situazioni di difficoltà per portare un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno.



“Le chiusure imposte dalla pandemia, gli stipendi ridotti all’osso e lo spettro di una disoccupazione che non tarderà purtroppo ad esplodere – spiega l’associazione – mettono e metteranno in crisi sempre più nostri connazionali. Da mesi, con la raccolta alimentare, sosteniamo settimanalmente numerose famiglie ad accedere ai beni di prima necessità: una voce di spesa data per scontato ma che per molti rappresenta un’incombenza con la quale fare i conti”.



“Il fatto che tali situazioni siano spesso invisibili non significa – prosegue la nota – che non esistano. La risposta alle nostre richieste ha riscontrato una grande generosità da parte di molti. Questo ci permette di estendere la nostra rete di sostegno: da qui l’appello a segnalarci, anche in forma anonima, alla nostra casella di posta solidparma@gmail.com situazioni di difficoltà che provvederemo, dopo un breve colloquio conoscitivo, ad inserire nella distribuzione della raccolta alimentare”.



