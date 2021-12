Gli anolini "stellati" per gli anziani di Polesine Zibello

Gli anolini dello chef stellato Massimo Spigaroli in dono agli anziani di Polesine Zibello. Rinnovata, nel centro rivierasco, una significativa tradizione. Lo chef stellato, che di Polesine Zibello è anche sindaco, ha personalmente portato e donato gli anolini di Natale agli anziani della Casa protetta "Dagnini" di Zibello e dell’istituto "Santa Lucia" di Pieveottoville. Una iniziativa che è stata ampiamente apprezzata da tutti. Ma non è finita; infatti, grazie alla sua sensibilità, tutti gli anziani, over 80, di Polesine Zibello, in questi giorni hanno ricevuto nelle loro case un pacco dono, ricco di prelibati prodotti donati da Ipam, Galli, Barilla, Foodlab, Eredi Censi Rino, Podere Cittadella, Antica Corte Pallavicina, Tomasetti family winery. (P.P.)