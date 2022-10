Trasporto eccezionale sul Po - Le foto

Trasporto fluviale eccezionale, questa mattina, lunedì 31 ottobre, sul fiume Po (tornato finalmente ad essere navigabile dopo la straordinaria e storica magra estiva che aveva reso impossibile la navigazione non solo alle imbarcazioni di grandi dimensioni ma anche a quelle da diporto). Il tratto Parmense (e Cremonese) del Grande fiume questa mattina è stato teatro dello spettacolare trasporto eccezionale effettuato dalla società Fagioli (ex San Marco Shipping). Nella fattispecie, come confermato anche da Aipo, si tratta di un trasporto eccezionale riguardante un nucleo per un trasformatore di una centrale elettrica. Il trasporto, come indicato ancora dall’Agenzia interregionale per il fiume Po, si è sviluppato lungo il tratto di navigazione Cremona – Mantova (passando quindi anche per tutta la fascia fluviale Parmense) - attraverso il canale navigabile Fissero-Tartaro-Canal Bianco – Volta Grimana, Ferrara. Per effettuare il trasporto è stata utilizzata una grande chiatta con spintore Sebino. Il gruppo Fagioli, come si legge anche sul sito della stessa azienda, è perfettamente equipaggiato per effettuare il trasporto fluviale di una vasta tipologia di merce. Il trasporto fluviale è un'altra importante attività per Fagioli considerando che i carichi da trasportare stanno continuamente diventando sempre più grandi e difficili da trasportare su strada per le limitazioni legate alla viabilità italiana. Le strade infatti sono sempre più trafficate e strette con ponti che ne limitano la capacità dei convogli e un modo più conveniente di trasportare carichi nel Nord Italia è sicuramente la chiatta sul fiume fino a Venezia. Il gruppo è proprietario di chiatte fluviali specializzate in diverse tipologie di trasporti, includendo spintori e mezzi per il trasporto di prodotti petroliferi, prodotti secchi, colli eccezionali. Al porto fluviale di Cremona, Fagioli ha un'area privata di stoccaggio del materiale provvista di gru a cavalletto per imbarcare e sbarcare il materiale. Secondo Fagioli, il trasporto fluviale rappresenta una importante opportunità per il trasporto in sicurezza di materiale: la chiatta ha grande capacità di trasporto con molto meno dispendio di energia rispetto agli altri mezzi. Uno dei vantaggi maggiori è il risparmio economico. Una chiatta ha una capacità di carico 50 volte superiore a un camion normale, aiutando l'impatto ambientale e con incidenti ridotti a zero.