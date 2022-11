Terremoto nelle Marche, chiusa a scopo precauzionale la chiesa di Polesine

Chiusa e transennata, in seguito alle scosse di terremoto che hanno colpito le Marche in queste ore, anche la chiesa parrocchiale di Polesine Parmense, dedicata ai santi Vito e Modesto. Il monumentale, sacro edificio era già stato messo a dura prova dal violento temporale del 4 luglio scorso. A causa del sisma il parroco don Gianni Regolani ha deciso per motivi di sicurezza, come lui stesso ha precisato, per l’incolumità di tutti, la chiusura immediata della chiesa in attesa di provvedere poi, in accordo con l’autorità ecclesiastica, alle verifiche del caso e ai necessari lavori. Al momento, e da subito, tutte le celebrazioni si trasferiscono nella vicina chiesa della <Madonnina del Po>, accanto all’argine maestro. Da evidenziare che, nel 2024, la chiesa parrocchiale di Polesine taglierà il traguardo dei tre secoli di storia. Un anniversario importante, in vista del quale in tanti sperano che possano giungere i fondi necessari per la sua sistemazione e la messa in sicurezza. Tra l’altro si tratta della terza chiesa parrocchiale di Polesine. le prime due, sa secoli, sono state distrutte dal Po.