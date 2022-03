Temperature in forte calo nel weekend

Un weekend di tempo stabile ma freddo con un piccolo ciclone che sfiorerà l’Italia meridionale portando rovesci localmente intensi su Sardegna e Sicilia. A confermare la fase tranquilla sul nostro Paese è Andrea Garbinato, meteorologo de iLMeteo.it Da domani le temperature saranno di nuovo in calo a causa dell’espansione dell’anticiclone polacco che spingerà aria fredda verso il centro-nord, mentre la perturbazione marocchina potrebbe portare a un blando peggioramento sul Basso Piemonte e sulle Alpi occidentali con qualche fiocco bianco, non sufficiente però a sconfiggere la pesante siccità in atto.

Sabato, invece, la pioggia potrebbe essere a tratti forte in Sardegna e Sicilia con un pò più di nubi anche sul versante occidentale della Penisola. L’ultimo giorno del weekend vedrà invece prevalenza di sole ad eccezione di residui acquazzoni tra le Isole maggiori. Nel dettaglio: Oggi, giovedì 10. Al nord: cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro: soleggiato.

Al sud: residui piovaschi sul Salento, nubi sugli Appennini. Venerdì 11. Al nord: molto nuvoloso con isolate precipitazioni sul Piemonte occidentale. Al centro: parzialmente nuvoloso, nubi più compatte sui rilievi. Al sud: tante nuvole sugli Appennini. Sabato 12. Al nord: nubi diffuse al Nordovest, neve a bassa quota sul Piemonte occidentale, sereno altrove. Al centro: velature sul versante tirrenico, coperto con piogge forti in Sardegna, sole altrove. Al sud: piogge in Sicilia dal pomeriggio, poco nuvoloso altrove. Domenica 13. Piogge sparse su Sardegna e Sicilia. Soleggiato altrove. Tendenza: inizio di settimana più mite con alta pressione, venti da sud e cieli spesso velati.