Dopo la matematica certezza della retrocessione il campionato del Parma prosegue con il match con l'Atalanta ma l'attenzione ora è rivolta già alla prossima stagione e alle scelte di mercato, a partire dal nome dell'allenatore. Se ne parla questa sera alle ore 21 su 12 Tv Parma a Calcio e calcio con Giuseppe Milano, Francesca Mercadanti, Luca Ampollini e Francesco Monaco. In più il consueto panorama social con Luca Ferrari.Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.Come sempre sarà possibile seguire 'Calcio e Calcio' anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.12tvparma.it

