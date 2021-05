“La libertà personale finisce dove inizia quella degli altri” Non siamo sicure di chi l’abbia detto ma è un principio in cui noi di Compagne di Branco crediamo fermamente. In questa sesta e ultima puntata tratteremo di Bon Ton di strada , ovvero quelle regole di base imprenscindibili che bisogna seguire nel momento in cui portiamo i nostri amici pelosi in luoghi pubblici. Munitevi di guinzaglio e sacchettini biodegradabili e seguiteci ancora una volta nella nuova puntata di Compagne di Branco, in onda questa sera alle ore 21,00 su 12Tv Parma in compagnia di Vale Tridente e Lia Begani, alla scoperta del galateo di strada. Come sempre sarà possibile seguire “Compagne di Branco”, anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.12tvparma.it

12Tv Parma, venerdì alle 21