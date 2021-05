Sabato sera alle 20,10 su 12Tv Parma andrà in onda la quarta puntata del format ideato e condotto da Alessandra Cadoppi , “Il Beffardo” , che oggi avrà come vittima Andrea De Rossi, ex rugbista e attuale dirigente nel mondo rugbistico. Da sempre abituato a scontrarsi contro colossi, a combattere sul campo da rugby fino all’ultima goccia di sudore e sconfiggere ogni avversario… come se la caverà però alle prese con un insegnante di canto che lo marca molto stretto? Andrea ha sempre desiderato cantare e si è dichiarato sempre molto portato…. Sarà davvero così? Vi garantiamo che dopo questo scherzo forse siamo riusciti a fargli passare la voglia di coltivare questa sua passione...

La puntata sarà riproposta alle 23,30 e domani alle 12.25, 13.25 e 21.15 . E' possibile seguire “Il Beffardo” anche in diretta streaming e rivederla on-demand su [http://www.12tvparma.it.%20]www.12tvparma.it.

