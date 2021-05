Romenghi, Frigeri, Monguidi e Razzini a Bar Sport

La lunga Via Crucis del Parma già condannato alla serie B, la programmazione della prossima stagione, le probabili cessioni e gli acquisti che dovrebbero rinforzare la squadra. Tutti temi al centro del dibattito nella puntata di domani sera di Bar Sport, il talk show di 12 Tv Parma in onda alle 21. Nel salotto di Ilaria Notari e Carlo Brugnoli ci saranno Luca Romenghi, Stefano Frigeri, il responsabile della comunicazione della Lega serie B, Alberto Monguidi e Pietro Razzini, esperto di fantacalcio. Non mancheranno le consuete rubriche «L'osservato speciale» di Marco Bernardini (sulla prossima trasferta a Roma contro la Lazio) e «L'indiscreto di Vanni Buttasi. Sms e messaggi whatsapp possono essere inviati al 3339200170.

