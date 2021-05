Dalla gran parte di sindaci e presidenti di Regione la richiesta è unanime, e cioè quella di spostare lo stop notturno alle 23 o alle 24 per consentire soprattutto a bar e ristoranti di potere operare senza l’assillo del coprifuoco. E questo senza tralasciare tutte le cautele rispetto alle misure anti Covid. Il Governo deciderà forse già entro la settimana mentre le proteste continuano, a cominciare da quelle che arrivano dai Centri Commerciali, dove oggi si sono abbassate le saracinesche dei negozi per chiedere la riapertura immediata nei week-end. Partirà da qui la puntata di questa sera di «Parma Europa», in onda come ogni martedì alle 21 su 12 Tv Parma. Al centro della puntata anche tutte le ultime novità legate all’andamento della pandemia e alla campagna vaccinale nel parmense, ma anche i fatti di stretta attualità, a cominciare dalla tragedia della scorsa settimana all’ex mulino di via Volturno: su questa tragedia è previsto un collegamento via Skype con lo psichiatra Paolo Crepet. In studio con Pietro Adrasto Ferraguti ci saranno invece il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, l’esponente della Lega Simone Dall’Orto e la professoressa Tiziana Meschi, responsabile del Covid Hospital. Nel corso della trasmissione anche i contributi del direttore di Ascom Parma Claudio Franchini e di Daniele Friggeri (Pd). A «Parma Europa» ci sarà spazio anche per un importante evento culturale: il prossimo fine settimana sarà infatti dedicato alla scoperta delle bellezze di Parma con «I like Parma», in occasione delle Giornate Fai d’Autunno. In collegamento con il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto tanti gli ospiti, dall’Assessore alla Cultura del Comune Michele Guerra a Giovanni Fracasso, responsabile della Delegazione Fai di Parma. L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta alle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.

12Tv Parma ore 21,00