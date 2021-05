Il giorno dopo la sfida con la Lazio torna su 12 Tv Parma 'Calcio e Calcio' con il commento al match ma soprattutto le scelte in vista della prossima stagione di serie B. In studio ne parleranno Giuseppe Milano, Francesca Mercadanti e Luca Ampollini con Matteo Caselli ma soprattutto il supertifoso «Dido» Domenico Di Donna. Spazio al mondo social poi con Luca Ferrari. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333.9200170. Come sempre sarà possibile seguire «Calcio e Calcio» anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.12tvparma.it.