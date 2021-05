Visto il gradimento del pubblico, vengono questa sera riproposte su 12Tv Parma due puntate della fortunata serie “leggende Crociate”. Si inizia alle 21 con protagonista Marco Osio, che ha tracciato, con i suoi gol e non solo, i passaggi fondamentali della crescita del club a cavallo degli anni '90, dalla promozione in serie A alla prima coppa Italia sino al trionfo di Wembley in coppa delle Coppe. Passaggi che Osio ricorda a modo suo, da <fantasista d'attacco> come era in campo, stimolato dalle domande di Sandro Piovani. E grazie al montaggio e scelte d'archivio di Walter Perotti si potrà ripercorrere un tratto della storia del club. Ma non è tutto: Osio svelerà alcuni aneddoti sino ad ora sconosciuti ai più. Si prosegue alle 21,35 (circa) con una puntata non dedicata ad una calciatore ma ad una famiglia che ha fatto la storia del Parma e di una città. La leggenda crociata infatti è la famiglia Ceresini: Fulvio racconterà le gesta del padre Ernesto e di un club che nel 1990 conquistò la sua prima storica promozione in serie A. Un traguardo che il padre costruì ma non festeggiò... Un racconto tra aneddoti inediti e traguardi incredibili... “Leggende Crociate” è stato curato da Sandro Piovani con la regia di Walter Perotti

E' possibile seguire le puntate anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.12tvparma.it.