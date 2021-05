Questa sera alle 20,10 su 12Tv Parma andrà in onda la sesta puntata del format ideato e condotto da Alessandra Cadoppi , “Il Beffardo” . Come reagireste al furto della vostra macchina? Il Beffardo ha messo alla prova un noto ristoratore di Parma, Achille Scarica, chiamato al “CUBO” per un appuntamento di lavoro ma appiedato da uno scherzo che lo lascerà alle prese con personaggi vari ed improbabili chiamati apposta per innervosire la malcapitata vittima.

La puntata sarà riproposta alle 23,45 e domani alle 12.25, 13.25 e 15,00. E' possibile seguire “Il Beffardo” anche in diretta streaming e rivederla on-demand su http://www.12tvparma.it.%20]www.12tvparma.it.