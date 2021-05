La netta sconfitta del Parma al Tardini contro il Sassuolo nella penultima puntata prima della fine del campionato (lunedì sera alle 21 su 12 Tv Parma) di Bar Sport, il talk show interamente dedicato al Parma. Ovviamente si parlerà anche del futuro imminente con i vertici del club impegnati a «disegnare» la squadra che il prossimo anno dovrà cercare di risalire subito nella massima serie.

E quindi mercato ma anche le indiscrezioni sul totoallenatore con Roberto D'Aversa ancora in corsa per una eventuale riconferma. Ospiti nello studio di Carlo Brugnoli e Ilaria Notari, saranno i giornalisti Francesco Monaco e Sandro Piovani, Marco Lanzi (presidente del Parma club Tolasudolsa di Baganzola) e l'esperto di fantacalcio, Pietro Razzini. Non mancheranno le rubriche fisse del programma cone «l'Osservato speciale» di Marco Bernardini (che prenderà in esame l'ultima sfida di campionato contro la Sampdoria) e «L'indiscreto» di Vanni Buttasi. Spazio ai tifosi che potranno intervenire con sms e messaggi whatsapp al 3339200170.