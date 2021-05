C’è chi lo definisce inutile e controproducente, e chi invece sostiene che sia necessario: è il coprifuoco, misura in vigore da mesi per contribuire al contrasto della pandemia ma che da giorni alimenta polemiche infinite tra esponenti politici. Ora il provvedimento va verso una progressiva attenuazione, anche se ristoratori e baristi in particolare chiedono ancora maggiore elasticità: molti di loro temono di non riuscire a risollevarsi in seguito ad una crisi che dura ormai da oltre un anno. Intanto arrivano nuovi aiuti da parte del Comune di Parma per quelle imprese colpite dagli effetti della pandemia. E poi il tema della scuola: le vaccinazioni del personale scolastico rischiano di condizionare il regolare svolgimento delle lezioni in alcuni plessi scolastici. Saranno questi alcuni dei temi al centro di «Parma Europa», in onda come ogni martedì sera su 12 Tv Parma. In diretta alle 21 saranno in studio l’assessore ad Attività Produttive, Commercio e Sicurezza Cristiano Casa, il consigliere regionale della Lega Fabio Rainieri e il segretario provinciale del Partito Democratico Filippo Fritelli. In collegamento Skype interverranno invece Ettore Brianti, direttore sanitario dell’Azienda ospedaliero-universitaria e il dirigente scolastico Aluisi Tosolini. Nel collegamento esterno, con il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto, ci sarà invece il presidente della Fipe Parma Ugo Bertolotti con alcuni rappresentanti di varie categorie economiche. L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta alle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.