Questa sera alle 20,10 su 12Tv Parma andrà in onda la settima puntata del format ideato e condotto da Alessandra Cadoppi , “Il Beffardo” . Dopo il sindaco “sportivo” il Beffardo colpisce il vero sindaco della città Federico Pizzarotti. Al Cubo è in corso una riunione per parlare di una ristrutturazione della sua casa in campagna ma tra gli esperti di bonus 110% si è intrufolato un imprenditore edile sui generis che cerca in tutti i modi di aggirare le leggi….come si comporterà il primo cittadino?

La puntata sarà riproposta alle 23,40 e domani alle 12.25, 13.25 e 15,00. E' possibile seguire “Il Beffardo” anche in diretta streaming e rivederla on-demand su [http://www.12tvparma.it.%20]www.12tvparma.it.

12Tv Parma ore 20,10