Penultimo appuntamento della stagione per «Calcio e Calcio» che alle ore 21 ritorna questa sera su 12 Tv Parma torna a parlare del momento dei crociati. In studio Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti tracceranno le prospettive della prossima stagione con il parere di Luca Ampollini che, questa volta, sarà affiancato dal match analyst Patrick Fava e dal supertifoso Alessandro Preti. Il momento social sarà come sempre a cura di Luca Ferrari. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170. Come sempre sarà possibile seguire «Calcio e Calcio» anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.12tvparma.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA CalcioeCalcio