Personaggi famosi si rivelano nella scenografia del Labirinto

L'idea parte dalla volontà di mettere in luce le caratteristiche professionali ed umane di alcuni personaggi intimamente legati al territorio, sia per ragioni di nascita che di impegno imprenditoriale e lavorativo, facendo emergere esperienze di vita vissuta, percorsi compiuti nel mondo del lavoro, storie e vicende personali, frequentazioni di persone e luoghi.

E questo senza dimenticare di tratteggiare brevi e garbate incursioni nella sfera privata. Il tutto in una realizzazione televisiva pensata all'interno del Labirinto della Masone di Fontanellato, una struttura che farà da sfondo alla trasmissione e che diverrà così elemento essenziale della narrazione. Domani sera alle 21 andrà in onda su 12 Tv Parma la prima puntata del nuovo format «Il Labirinto. Protagonisti che si raccontano». Sarà una serie di otto puntate, curate dal direttore di 12 Tv Parma Pietro Adrasto Ferraguti, nelle quali ci sarà anche spazio per descrivere accuratamente le peculiarità del Labirinto, un luogo straordinario voluto dal compianto editore Franco Maria Ricci: si tratta di un parco culturale che si estende per sette ettari e che comprende un labirinto costituito da bambù di specie diverse (il più grande al mondo di questo genere), oltre a spazi che ospitano la collezione d'arte di Franco Maria Ricci e la casa editrice che aveva fondato, mostre temporanee, conferenze e concerti. Ne parlerà, attraverso brevi clip, il direttore del Labirinto Edoardo Pepino.

Ospite della prima puntata de «Il Labirinto» sarà Gian Paolo Montali. Con lui si parlerà anche di sport, come è ovvio per un uomo che è stato uno degli allenatori di pallavolo più vincenti di sempre. Dopo 25 anni di attività, 5 scudetti, 16 coppe, un mondiale, 2 ori europei e un argento olimpico, si è però andato ad occupare di gestione delle risorse umane, cultura sportiva, marketing strategico e leadership all’Università Bocconi, alla 24 Ore Business School e all’Università di Parma. È stato dirigente di Juventus e Roma e attualmente è direttore generale del “Progetto Ryder Cup”, la più importante manifestazione di golf a livello mondiale assegnata all’Italia per il 2023. Ma nel dialogo con Montali ci sarà anche molto spazio per le sue tante passioni: dalla musica al cinema e fino all’arte contemporanea, di cui Montali è un appassionato collezionista. L’appuntamento con «Il Labirinto. Protagonisti che si raccontano» è per domani sera alle 21 su 12 Tv Parma. Sarà possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand sul sito www.12tvparma.it.