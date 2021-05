Chiesa, Schianchi e Bernardini a Bar Sport

Cala il sipario sul campionato e cala il sipario anche sulla stagione di Bar Sport, il talk show dedicato al Parma in onda domani sera alle 21 su 12 Tv Parma. L'annunciata rivoluzione all'interno del Parma sarà il piatto forte dell'ultima puntata con l'esonero di D'Aversa, l'addio del direttore sportivo Carli e l'arrivo (al suo posto) di Mauro Pederzoli. Dopo la rifondazione tecnica si tratterà adesso di co

struire la nuova squadra che affronterà il campionato di serie B. Molti giocatori partiranno, altri ne arriveranno e quindi il mercato estivo si preannuncia molto interessante. Nel salotto di Carlo Brugnoli e Ilaria Notari ci saranno i giornalisti Carlo Chiesa, Andrea Schianchi e Marco Bernardini per affrontare i temi caldi di una stagione fortemente negativa. Non mancheranno le indiscrezioni sul nuovo allenatore e per questo sarà in collegamento l'esperto di mercato e di fantacalcio, Pietro Razzini. Come al solito, filo diretto con i tifosi che potranno intervenire con sms e messaggi whatsapp al 3339200170.

12 Tv Parma, lunedì alle 21