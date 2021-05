Si sta progressivamente uscendo dalla fase più acuta della pandemia. Così Parma e l’Emilia- Romagna, ma anche altre regioni, sperano che a metà giugno si possa finalmente passare in zona bianca. E questo sarebbe un cambio di scena fondamentale. Vorrebbe dire che l’emergenza sanitaria non fa più paura, ma senza dimenticare che tante attività commerciali potrebbero finalmente ripartire a pieni giri. A cominciare per esempio dal turismo. Un ruolo importantissimo lo giocherà certamente il rinnovato dinamismo dell’aeroporto di Parma, che mai come ora ha avuto un numero così importante di collegamenti verso tante destinazioni, in Italia e non solo. Partirà proprio da questi temi la puntata di stasera di «Parma Europa», in onda come sempre alle 21 su 12 Tv Parma. In studio, con Pietro Adrasto Ferraguti, ne parleranno il direttore del “Verdi” Federico Vendler e l’Assessore al Turismo del Comune di Parma Cristiano Casa. In più un intervento di Annalisa Sassi, presidente dell’Unione parmense degli Industriali. Il discorso si allargherà poi a temi legati alle riaperture, al commercio, alla ricettività alberghiera, anche rispetto alla ripartenza del programma degli eventi legati a Parma Capitale italiana della Cultura 2020+21, presentato proprio venerdì scorso. In studio ci saranno anche Francesca Chittolini, presidente di Confesercenti Parma, Daria Iacopozzi (Consigliere comunale del Pd) e, in collegamento Skype, il presidente di Federalberghi Parma Emio Incerti. Altri ospiti saranno invece in collegamento esterno insieme al giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto. Per gli aggiornamenti legati all’andamento della campagna vaccinale anti Covid parlerà il dottor Paolo Cozzolino, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl. Nel corso di «Parma Europa» anche un ricordo di Massimo Iotti, il consigliere regionale del Partito Democratico scomparso domenica scorsa: previsto l’intervento via Skype del sindaco di Sorbolo-Mezzani Nicola Cesari. L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta alle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.

12Tv Parma ore 21,00