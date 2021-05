Si parlerà di artrosi del ginocchio, dell'anca e delle possibili terapie, con particolare attenzione alla chirurgia protesica, nella nuova puntata di Check up Salute e Benessere, in onda questa sera alle 21 su 12Tv Parma, a cura di Francesca Strozzi. L’artrosi è una patologia degenerativa caratterizzata da una progressiva usura della cartilagine articolare che può portare fino ad una completa scopertura dell’osso sottostante. E' quindi fondamentale inquadrare correttamente il problema e lo stadio della malattia per poter impostare, una terapia conservativa (infiltrativa o farmacologica) o chirurgica. Quando a causa dell’artrosi si raggiunge la completa abolizione dell’interlinea articolare e quindi un contatto osso-osso, l’unica soluzione è l’intervento chirurgico di sostituzione protesica. Sottoporsi ad un intervento protesico di anca o ginocchio oggi è molto diverso di quanto fosse in passato. Si sono affinate le tecniche chirurgiche e anche il post-operatorio è molto differente. Si sta andando sempre più, verso un nuovo concetto di riabilitazione rapida post-intervento chirurgico, un protocollo che la letteratura internazionale definisce “Fast Track” (letteralmente “percorso veloce”), che prevede l'inizio della riabilitazione già dopo alcune ore dall’ intervento e la possibilità di deambulazione assistita da bastoni canadesi, dal mattino seguente l’intervento chirurgico. Grazie alla mininvasività ed a questo protocollo riabilitativo rapido, è ridotto il ricovero ospedaliero ed è più rapido anche il recupero delle attività quotidiane. Di grande rilevanza è l'aspetto riabilitativo pre e post operatorio che verrà illustrato in tutte le sue sfaccettature. Di questi argomenti parleranno in studio: il Dott. Giuseppe Calafiore, Specialista in Ortopedia della Casa di cura Città di Parma Dott. Tommaso Mori, Fisioterapista Casa di cura Città di Parma Prof. Cosimo Costantino, Direttore Scuola di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Università di Parma. .E' possibile seguire “Check-Up Salute e Benessere” anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.12tvparma.it.

12Tv Parma, mercoledì alle 21