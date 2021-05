Ultimo atto della stagione da non perdere questa sera per i tifosi del Parma con 'Calcio e Calcio'. Ospite della serata sarà infatti il nuovo coordinatore dell'area tecnica Javier Ribalta che, in collegamento, risponderà alle domande degli ospiti in studio e dei tifosi a casa. Con Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti ci sarà invece come sempre Luca Ampollini con, al fianco questa volta, Luca Romenghi e Davide Schimdt.

Ma non finisce qui. Luca Ferrari e Paola Bertolini saranno infatti in collegamento in diretta con Collecchio per la serata di inaugurazione del nuovo “I Parma Club del Ducato”, l'associazione, diretta da Ivo Dalla Bona, che riunirà una parte della tifoseria organizzata crociata.

Appuntamento quindi con 'Calcio e calcio' e Javiera Ribalta alle ore 21,00 su 12 Tv Parma. Sms e whatsapp al 333-9200170.

Come sempre sarà possibile seguire 'Calcio e Calcio' anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.12tvparma.it

12Tv Parma ore 21,00