«Respira con il Cuore» - Ted Educational a Parma

Al via “Respira con il cuore” 2021. Otto classi delle scuole secondarie di secondo grado, otto temi di attualità, un unico grande evento; Ted Educational è arrivato a Parma, per dare voce al futuro dei nostri giovani che si va costruendo sotto i nostri occhi.

Ideato dal Comune di Parma-Settore Educativo e sostenuto dal Gruppo Chiesi, “Respira con il Cuore” giunge alla seconda edizione coinvolgendo circa 200 ragazzi e ragazze di 3 scuole secondarie di secondo grado di Parma (Bodoni, Marconi e Giordani).

Il progetto ha posto al centro della sua azione il benessere, l’ambiente e il futuro delle giovani generazioni; è proprio da questi temi che, nei primi mesi dell’anno, sono ripartiti i laboratori socio educativi per costruire e rielaborare insieme alle classi, una riflessione strutturata sui vissuti emotivi che hanno connotato questo periodo, sul presente e le aspettative del domani. Il percorso si è concretizzato in 5 incontri laboratoriali per ogni classe, condotti dagli educatori di Gruppo Scuola, dove dalle esperienze sono emersi i temi scelti per il dibattito sul palco di TED ED. Le attività di gruppo sono state affiancate da esperti di scrittura creativa per favorire l’espressione del pensiero dei ragazzi e da vocal coach per la preparazione all’evento Ted. Un progetto innovativo grazie al quale gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio hanno partecipato all’esclusivo evento Ted Ed, che si tenuto ieri mattina in Piazza Ghiaia con la conduzione di Mauro Coruzzi e che 12Tv Parma propone integralmente venerdì sera alle ore 21,00

Ted Ed è la formula riservata ai giovani delle prestigiose TED talks, serie di conferenze internazionali dedicate alla “condivisione di idee che meritano d’esser diffuse”, appuntamento in cui “thinkers” in tutto il mondo sono invitati a condividere le loro conoscenze e passioni. Questi eventi hanno una visione in comune: la voglia d’ispirare, stimolare nuove idee e responsabilizzare i giovani verso il futuro.