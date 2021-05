Questa sera alle 20,10 su 12Tv Parma andrà in onda la decima puntata del format ideato e condotto da Alessandra Cadoppi , “Il Beffardo ,che termina questa prima edizione catturando due giornalisti della nostra città. Sandro Piovani e Carlo Chiesa sono stati coinvolti in una sorta di esperimento per capire quale potesse essere il loro limite di sopportazione….diverse situazioni sono state create apposta per misurare la loro professionalità e self control….come avranno reagito?

La puntata sarà riproposta alle 23,35 e domani alle 9,45 - 12.25 - 13.25 - 15,00 e 19,05 E' possibile seguire “Il Beffardo” anche in diretta streaming e rivederla on-demand su [http://www.12tvparma.it.%20]www.12tvparma.it.

12Tv Parma ore 20,10