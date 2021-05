Omaggio a Don Alfredo Bianchi - I Colori nascosti di Benedetto Antelami

Per rendere omaggio a Don Alfredo Bianchi, recentemente scomparso, questa sera alle ore 21,00, 12Tv Parma ripropone "I Colori nascosti di Benedetto detto Antelami" un film documentario del regista Francesco Barilli che racconta come dopo 839 anni di storia sia tornata alla luce la colorazione originale dell’opera «Deposizione di Cristo dalla Croce» di Benedetto detto Antelami, grazie all'intuizione di Bruno Zanardi ,professore di restauro e a Lucio Rossi, noto fotografo e artista, che ha saputo trovare la tecnica giusta per scoprirne la veridicità. Il documentario si avvale dell’ importante contributo di Don Bianchi che ha guidato per trent’anni l’ufficio diocesano per i Beni culturali ecclesiastici. Ha riportato al loro antico splendore Battistero e Cattedrale, contribuendo all’ormai prossima riapertura di San Francesco del Prato. Tra i lavori più recenti curati da don Bianchi figura «La nuova guida su piazza Duomo», un viaggio lungo centoquaranta pagine alla scoperta delle meraviglie di piazza Duomo. Una guida pensata per far comprendere a tutti – stranieri compresi – il significato artistico e spirituale di Duomo, Battistero e Museo diocesano, partendo dalle vestigia romane, fino ad arrivare alle straordinarie opere dell’Antelami e del Correggio. Uscirà invece postumo l’ultimo libro di don Bianchi, «I libri contabili della Cattedrale di Parma 1555-1585. La riforma della Cattedrale al tempo del vescovo Alessandro Sforza» in collaborazione con il Capitolo e la Fabbriceria della Cattedrale e venduta in edicola con la «Gazzetta».

12Tv Parma ore 21,00