Ha detto di vedere nel futuro di Parma una grande voglia di riscatto dopo la tragedia della pandemia. Ha parlato di tanti progetti in cantiere ma ha anche spiegato di essere orgoglioso delle cose fatte in nove anni alla guida dell’Amministrazione Comunale. E le ha elencate: dalle riqualificazioni delle scuole ai temi ambientali, e poi la sicurezza, la continuità degli investimenti, i titoli di città Unesco per la gastronomia e di Parma Capitale italiana della Cultura. Il sindaco Federico Pizzarotti, nell’intervista al direttore della Gazzetta di Parma Claudio Rinaldi pubblicata domenica scorsa, ha spaziato a tutto campo su molte questioni legate al lavoro svolto per la città da lui e dalla sua Giunta, e senza tralasciare la politica. Nel 2022 sono in programma le elezioni comunali e Pizzarotti non potrà ricandidarsi. Ma in vista di questa scadenza il suo impegno, insieme ai suoi più stretti collaboratori, è già intenso e il dialogo tra Effetto Parma forze civiche e Pd è avviato, sebbene il sindaco abbia già chiarito che il futuro candidato non debba uscire dalle primarie Dem. Questi e molti altri temi legati alla città di oggi e di domani, e che nell’intervista alla Gazzetta hanno in parte sollevato polemiche da parte dell’opposizione, saranno al centro della puntata di questa sera di «Parma Europa», la trasmissione condotta da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma. Pizzarotti dialogherà con il consigliere regionale della Lega Fabio Ranieri e con il vicesegretario provinciale del Pd Beppe Negri. In studio ci sarà anche il presidente di Ascom Parma Vittorio Dall’Aglio per affrontare le tante questioni che riguardano il commercio, specie in centro. Al confronto parteciperanno via Skype anche altri esponenti politici e infine il punto su pandemia e vaccinazioni con il medico di base Francesca Bocchi. L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta alle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.