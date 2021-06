Il mal di schiena è un problema molto diffuso; l’80% delle persone almeno una volta nella vita, ne ha sofferto. Può essere un evento sporadico, oppure minare la capacità di lavoro e la qualità della vita. Al mal di schiena e in particolare al rapporto di questa patologia con l'attività sportiva sarà dedicata la puntata di “Check up Salute e Benessere” in onda questa sera alle 21 su 12Tv Parma.

Nel corso della trasmissione verrà innanzitutto inquadrato il problema analizzando l'anatomia della colonna vertebrale. Si evidenzierà come sia importante non trascurare il mal di schiena, che troppo spesso viene sottovalutato ed è in continuo aumento perché lo stress, la vita sedentaria, le posture scorrette tenute per tante ore al lavoro, si ripercuotono sulla salute della colonna vertebrale. La diagnosi quindi deve essere tempestiva per evitare che i problemi possano diventare cronici e di difficile soluzione. Si parlerà poi dei possibili traumi alla colonna vertebrale legati ai vari sport e al ritorno all'attività sportiva, anche agonistica, dopo questi traumi. Verranno analizzate le diverse opzioni legate ovviamente ai vari tipi di patologia. Solo una diagnosi corretta permette infatti la scelta terapeutica migliore. Si tratterà quindi: di terapie fisiche, del dolore farmacologiche ed infiltrative e di chirurgia.Si analizzeranno anche le attività sportive più indicate per chi soffre di problemi alla colonna vertebrale.Parteciperanno al programma a cura di Francesca Strozzi i medici: Luigi Lagnerini, Specialista in Ortopedia della Casa di cura Città di Parma, Ciro Miranda, Specialista in Neurochirurgia della Casa di cura Città di Parma, . Giorgio Danelli, Specialista in anestesia della Casa di cura Città di Parma e Massimo Manara, Medico dello Sport - Medico della Roma Calcio.Durante il programma televisivo come sempre, spazio alle telefonate dei telespettatori al numero 0521-464227 e ai messaggi sms e whatsapp al 333-9200170 e alle testimonianze dei pazienti nella rubrica “L’ho vissuta così..”.E' possibile seguire “Check-Up Salute e Benessere” anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.12tvparma.it

12TVParma ore 21