Questa sera alle ore 21,00, 12Tv Parma trasmetterà il Concerto per la Festa della Repubblica. Un evento per celebrare la festa del 2 Giugno, organizzato dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma in collaborazione con la Prefettura di Parma. Nel Chiostro del Conservatorio l’Orchestra degli studenti del Conservatorio diretta dal maestro Alberto Martelli si è esibita per un ristretto numero di spettatori invitati, a causa dell’attuale situazione sanitaria.

Il programma, introdotto dal saluto del Prefetto Antonio Lucio Garufi, prevede l’esecuzione dell’Inno d’Italia di Michele Novaro su testo di Goffredo Mameli e dell’Inno Europeo di Ludwig van Beethoven, adattati per orchestra d’archi dal maestro Emilio Ghezzi. Seguiranno la Serenata per archi op. 242 di Carl Reinecke (violoncello solista: Giacomo Bertolini), il Notturno per arpa e archi di Arnold Schönberg (solisti: Cecilia Cuccolini, arpa; Ion Mihail, violino) e la Serenata in do maggiore per archi, op. 48 di Pëtr Il'ič Čajkovskij.