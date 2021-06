Terzo appuntamento questa sera del programma di 12 Tv Parma «Il Labirinto. Protagonisti che si raccontano». Nelle prime due puntate la trasmissione ha ospitato Gian Paolo Montali, l’allenatore di pallavolo più vincente di sempre e poi il fondatore e presidente di Pinko Pietro Negra, un imprenditore della moda che è riuscito a valorizzare le sue creazioni in Italia ma anche in tante parti del mondo. Stasera toccherà invece a Danilo Coppe, notissimo esplosivista e geominerario con una carriera ultra decennale. Coppe si occupa di esplosioni controllate di torri, palazzi, acquedotti, ponti, campanili, eco-mostri, operando in situazioni delicate e decisive come l’esplosione del ponte Morandi a Genova, ma anche portando avanti un lavoro di ricerca e di indagini investigative, come l’ultima perizia sugli esplosivi utilizzati per la strage di Bologna, e consulenze e attività didattiche: risorse fondamentali per molte pubbliche amministrazioni, grandi imprese di demolizione e costruzione e altre società. Coppe è anche consulente e ausiliario di Polizia Giudiziaria per le Istituzioni Pubbliche per questioni di esplosivistica, effetti delle esplosioni sull’ambiente, indagini, antisabotaggio e distruzione di materie esplodenti. Autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali, “mister Dinamite” è anche direttore di diversi progetti di picerca in campo antiterroristico con incarichi della Commissione Europea. Nel colloquio con Pietro Adrasto Ferraguti, Coppe non parlerà soltanto della sua esperienza professionale ma racconterà anche la sua privata, le sue passioni e i suoi progetti futuri. A far da sfondo alla trasmissione lo straordinario scenario del Labirinto della Masone di Fontanellato. L’appuntamento con «Il Labirinto. Protagonisti che si raccontano» è per questa sera alle 21 su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.

12Tv Parma ore 21,00