Nella scorsa puntata di «Parma Europa» un duro scontro tra il sindaco Pizzarotti e gli esponenti della Lega Campari e Rainieri. Tra maggioranza e opposizione la contrapposizione è sempre più netta, a cominciare da come oggi si presenta la città in termini di vivibilità, sicurezza, manutenzioni, decoro. Il sindaco è convinto che i suoi nove anni alla guida di Parma siano stati all’insegna dell’efficienza. Dalle riqualificazioni delle scuole ai temi ambientali, dalla continuità degli investimenti ai traguardi raggiunti, dal titolo di Parma Capitale italiana della Cultura a quello di città Unesco per la gastronomia. E in più, dalle risorse economiche richieste (fondi Pnrr e non solo) e dalle potenziali somme liberabili a bilancio, sono 58 i milioni di euro che verranno impiegati per bandi di rigenerazione urbana, per asili e scuole dell’infanzia, per fronteggiare l’emergenza abitativa e non solo. Saranno questi i principali temi al centro della puntata di questa sera di «Parma Europa», la trasmissione condotta da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma. In studio il confronto tra il vicesindaco di Parma Marco Bosi, il consigliere regionale della Lega Emiliano Occhi e il segretario cittadino del Partito Democratico Michele Vanolli.

Via Skype gli interventi di Priamo Bocchi (Fratelli d’Italia) e di Elisabetta Quaranta (Effetto Parma). Nel collegamento esterno, con il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto, ci sarà invece l’Assessore ai Lavori Pubblici Michele Alinovi insieme ad altri ospiti. Altro tema in discussione quello delle prossime elezioni comunali. Sono previste nel 2022 ma la questione, da alcune settimane, sta già surriscaldando il clima politico. Nella seconda parte di «Parma Europa» spazio anche allo sport e in particolare alla ripresa delle attività dei Centri Estivi: ne parlerà Elio Volta, coordinatore del progetto Giocampus. L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta alle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it