Ultima puntata di “Check Up Salute e Benessere” questa sera alle 21 su 12Tv Parma. Nella trasmissione condotta da Francesca Strozzi, si parlerà di alimentazione in questo periodo dell’anno. In estate tutti desiderano trascorrere le giornate all’aria aperta tra passeggiate e bagni di sole e mare. Tutto questo espone però ai pericoli di un’eccessiva esposizione che può provocare l’insorgenza dei tumori della pelle e la disidratazione. L'acqua è il principale componente dell'organismo, in media il 65% del totale, per cui in un uomo di 75 Kg sono presenti circa 45 litri di acqua. Le persone anziane sono a maggior rischio disidratazione perchè hanno un minore stimolo della sete e assumono farmaci antipertensivi, diuretici o lassativi. Le altre categorie sensibili sono: i neonati e i bambini per la mancanza di una completa autosufficienza e, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro all’aperto nelle ore più calde della giornata. In estate, è necessario ricordarsi di bere, ancor prima di avere sete e occorre introdurre circa 2 litri di acqua al giorno. L’idratazione non avviene soltanto attraverso l’acqua, ma anche grazie ad abbondanti porzioni di frutta e verdura perché sono cibi ricchi di acqua, fibre, minerali e vitamine, tanto che la Dieta Mediterranea, scoperta da un americano (Ancel Keys), si è imposta come il miglior modello alimentare.Infine l’esposizione al sole permette una maggiore sintesi della vitamina D e quindi contribuisce alla prevenzione della decalcificazione ossea e dell’osteoporosi. Di questi argomenti ne parleranno in studio: il Prof.Leone Arsenio, Specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio della Casa di cura Città di Parma, il Dott. Luigi Migliore, Medico dell'Unità operativa Medicina generale 1 della Casa di cura Città di Parma e il Dott. Gianluca Snelli, Medico di Medicina Generale. Durante il programma, come sempre, spazio anche alle telefonate dei telespettatori al numero 0521-464227 e ai messaggi sms e whatsapp al 333-9200170e alle testimonianze dei pazienti nella rubrica “L’ho vissuta così..”. Appuntamento quindi questa sera in diretta alle 21 con l’ultima puntata prima della pausa estiva, di “Check Up Salute e Benessere” il programma di medicina di 12 Tv Parma.E' possibile seguire “Check-Up Salute e Benessere” anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.12tvparma.it