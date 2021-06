I programmi di mercoledì 9 giugno

06:00 Tg Mattina

08:23 CUOCHI AI FORNELLI con la chef

08:30 Dante, Bodoni, la Divina Commedia - presentazione del volume

09:10 Appennino, itinerari e sentieri - L'anello dei monti Lama e Menegosa

10:35 Parma Europa LAVORI PUBBLICI: TUTTE LE URGENZE (r)

12:25 CUOCHI AI FORNELLI con la chef ,Maria Amalia Anedda (Les Caves) Capesante, cavolo nero e bagna cauda leggera

12:45 12Tg Parma

13:15 Disabili senza barriere - rubrica Anmic

13:45 CUOCHI AI FORNELLI con la chef ,Maria Amalia Anedda (Les Caves) Capesante, cavolo nero e bagna cauda leggera

14:00 12Tg Parma

16:15 12Tg Parma

17:30 Campi e campanili

17:55 Frammenti di vita - Il Vescovo Enrico Solmi condivide riflessioni sul nostro tempo

18:05 Appennino, itinerari e sentieri- L'anello dei monti Lama e Menegosa

18:45 CUOCHI AI FORNELLI con la chef ,Maria Amalia Anedda (Les Caves) Capesante, cavolo nero e bagna cauda leggera

19:00 PARMA ore 19

19:15 Sport Today

19:25 12Tg Parma

20:05 CUOCHI AI FORNELLI con la chef,Maria Amalia Anedda (Les Caves) Capesante, cavolo nero e bagna cauda leggera

20:15 Sport Today

20:25 12Tg Parma

21:00 Check Up Salute e Benessere: L’alimentazione in vista dell’estate

22:20 AAppennino, itinerari e sentieri - L'anello dei monti Lama e Menegosa

23:00 12Tg Parma

23:55 Parma Europa LAVORI PUBBLICI: TUTTE LE URGENZE (r)

01:55 12Tg Parma

02:30 Check Up Salute e Benessere: L’alimentazione in vista dell’estate (r)