La stagione del calcio è terminata da poche settimane ma sono le trattative di mercato che tengono vivo ogni giorno l’interesse degli appassionati. Soprattutto i tifosi del Parma, che dopo la retrocessione in serie B ora sperano in un rapido ritorno nella massima divisione. I dirigenti crociati sono al lavoro per allestire una squadra competitiva da consegnare al nuovo tecnico. E proprio per tenere d’occhio i movimenti di mercato del Parma prende il via questa sera «Calcio e Calcio Estate». L’appuntamento è per le 21 su 12 Tv Parma. La trasmissione accompagnerà i tifosi con notizie, anteprime e trattative di mercato fino all’inizio della nuova stagione, quando la squadra partirà per il ritiro di Castelrotto il prossimo 12 luglio. Oltre alla curiosità di scoprire passo dopo passo quella che sarà la costruzione del nuovo Parma, non mancherà l’occasione per dare uno sguardo anche al calciomercato di serie A e B e di aprire una finestra sui Campionati Europei, seguendo il cammino e le aspettative di una Nazionale Italiana finalmente competitiva.

La conduzione di «Calcio e Calcio Estate» è affidata a Carlo Chiesa, al suo fianco ci sarà Luca Ampollini. In studio, in questo primo appuntamento, ci saranno il Responsabile Comunicazione della Lega Serie B Alberto Monguidi e il giornalista Alberto Dallatana. Altri ospiti interverranno invece in collegamento Skype, tra cui Vincenzo Pincolini e il conduttore e telecronista di Dazn Massimo Callegari.

Nel programma anche servizi speciali, interviste e schede tecniche.

Come sempre i telespettatori potranno intervenire attraverso sms e WhatsApp al 333-9200170. L’appuntamento con «Calcio e Calcio Estate» è dunque per questa sera, in diretta alle 21, su 12Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.

12Tv Parma ore 21,00