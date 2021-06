"Sei stato colpito da Il Beffardo". E’ la frase recapitata a dieci noti personaggi parmigiani coinvolti della trasmissione di 12 Tv Parma. Questa sera alle 21,00 su 12Tv Parma , saranno riproposte altre due puntate del format ideato e condotto da Alessandra Cadoppi che ha teso tranelli e scherzi utilizzando il copione della candid-camera, con attori e sceneggiature che hanno agitato per qualche minuto la vita dei malcapitati ospiti . Prima vittima sarà Andrea De Rossi, ex rugbista e attuale dirigente nel mondo rugbistico. Da sempre abituato a scontrarsi contro colossi, a combattere sul campo da rugby fino all’ultima goccia di sudore e sconfiggere ogni avversario… come se la caverà però alle prese con un insegnante di canto che lo marca molto stretto? Andrea ha sempre desiderato cantare e si è dichiarato sempre molto portato…. Sarà davvero così? Vi garantiamo che dopo questo scherzo forse siamo riusciti a fargli passare la voglia di coltivare questa sua passione...Secondo bersaglio sarà una donna. Si tratta di uno scherzo “difficile” perché la vittima scelta è Daniela Ferrari , appartenente alla famiglia-istituzione nel mondo dei burattini, un’artista dal carattere forte, che difficilmente si fa mettere i piedi in testa e particolarmente astuta, Ma anche stavolta il Beffardo ha svolto il suo dovere ed è stata “catturata”. Ovviamente la reazione non si è fatta attendere ma probabilmente, per l’amor della figlia, Daniela non ha abbandonato il set e ha continuato l’intervista alquanto insidiosa

12Tv Parma ore 21,00