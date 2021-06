Omaggio a Gustavo Marchesi: "Verdi Merli e Cucu- Cronache bussetane"

I merli volevano come maestro di musica e organista della città il giovane Giuseppe Verdi . I cucù sostenevano un concorrente forestiero. La diatriba degenerò e siccome coinvolgeva troppi interessi, anche politici, la duchessa Maria Luigia proibì ai filarmonici di Busseto di suonare in chiesa scongiurando il pericolo che si rinnovassero le chiassate e i tafferugli. Il significato simbolico di queste vicende determina questa pièce teatrale scritta da Gustavo Marchesi ( scomparso lo scorso febbraio) eseguita con orchestra in buca, da burattini, attori, cantanti e coro, tra i quali lo stesso Verdi in costume ottocentesco. Le musiche verdiane da Macbeth , Traviata, Otello e Falstaff, come all’inizio dello spettacolo , le voci della natura che si stende alle spalle del teatro, invadono il buio che adagio scende sulla scena. La regia è di Francesco Barilli che per l’occasione ha dichiarato: “ Ho un ricordo meraviglioso di questo spettacolo di Gustavo Marchesi, mi mancherà molto; vorrei che fosse qui con me a farsi due risate. Ciao Gustavo mi rimarrai sempre nel mio cuore”

Lo spettacolo è preceduto da una introduzione del giornalista Filiberto Molossi con il regista Francesco Barilli .

12 Tv Parma ore 21,00