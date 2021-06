Finalmente Parma è in zona bianca. Cadono moltissime restrizioni, scompare il coprifuoco. Insomma si torna a vivere con maggiore libertà dopo mesi trascorsi tra zona rossa, arancione e gialla, anche se distanziamento interpersonale e mascherina nei luoghi chiusi dovranno rimanere la regola: la pandemia si può fermare grazie ai vaccini ma anche con comportamenti responsabili. Con la zona bianca, Parma si prepara così a vivere un’estate quasi normale: restano chiuse le discoteche (almeno fino a fine mese) ma si infittiscono gli eventi culturali e di spettacolo. Partirà da qui la penultima puntata stagionale di «Parma Europa», in onda stasera alle 21 su 12 Tv Parma. In studio con Pietro Adrasto Ferraguti ci saranno l‘assessore alla Cultura del Comune di Parma Michele Guerra, il docente universitario e sociologo Giorgio Triani e il sindaco di Lesignano Sabrina Alberini (Lega).

Nel collegamento esterno, con il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto, sarà ospite Ernesto Mendola, presidente del Silb (l'Associazione italiana locali da ballo aderente ad Ascom). Mendola, insieme ad altri esponenti del mondo dello spettacolo, parlerà da Villa Paradiso, lo storico locale di Salsomaggiore che, al pari di tante altre discoteche e locali, non può svolgere da oltre un anno la sua normale attività a causa delle restrizioni anti contagio. A «Parma Europa» spazio ovviamente all’andamento della pandemia nel nostro territorio, alla campagna vaccinale e alle cure per contrastare il Covid: ne parlerà il professor Carlo Ferrari, Direttore della struttura complessa di Malattie infettive ed epatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Nella seconda parte della trasmissione spazio anche agli esami di maturità che cominciano domani: via Skype ci sarà l’intervento del dirigente scolastico del Liceo Romagnosi Guido Campanini. E infine un’iniziativa editoriale quanto mai interessante ora che le restrizioni si sono allentate: si tratta di una guida dedicata alle trattorie di una volta di Parma e provincia. Del volume, in vendita con la «Gazzetta di Parma» a 10 euro più il prezzo del quotidiano, parlerà l’autrice Irene Fossa.

L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta alle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.