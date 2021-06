Itinerari e sentieri - Borghi e natura del Parco di Montemarcello

Tra mare e fiume, borghi e natura, il Parco Naturale di Montemarcello-Magra-Vara è un'area tutta da riscoprire. Una puntata speciale di “Itinerari e sentieri” vi porterà tra Bocca di Magra e Tellaro, sul promontorio del Caprione, esplorando i tracciati che attraversano uno degli angoli della Liguria più amati dai parmigiani. Zona che non offre solo mare e centri storici, ma anche una ricca rete di sentieri. Questa sera (mercoledì) alle 21 le telecamere di 12Tv Parma vi condurranno lungo un anello che parte dalla foce del fiume Magra e tocca alcuni dei borghi più pittoreschi, zone dal grande valore naturalistico e antropologico. Come sempre, verrà proposto un percorso alla portata anche degli escursionisti meno esperti. La trasmissione, ideata e curata da Marco Balestrazzi, con le riprese e il montaggio di Pierluigi Bucci, dedicherà un approfondimento al Golfo dei Poeti di Lerici, con particolare riferimento al Sentiero della Parole che parte da San Terenzo. Un Progetto che consente, non solo ai visitatori ma anche agli abitanti di questi luoghi, di conoscere e comprendere meglio la storia del territorio, evocando presenze, anche tramite tracce sonore, di autori che, ispirati dal luogo, hanno composto versi e scritto romanzi (Mary e Percy Shelley, Pasolini, Montale, Marinetti, Eco, ma anche Soldati e Bocca, solo per citarne alcuni). L’escursione si avvarrà della presenza di una guida ambientale escursionistica per fornire consigli sul percorso e sull'attrezzatura necessaria, in modo da potersi organizzare in modo sicuro e autonomo. La puntata sarà poi disponibile on demand sul sito www.12tvparma.it

12Tv Parma ore 21,00