La sessione estiva di calciomercato sta per entrare nel vivo e per tutte le anticipazioni legate al Parma Calcio, come ogni giovedì, torna anche questa sera alle 21 su 12 TV Parma l’appuntamento con «Calcio e Calcio Estate», il nuovo programma condotto da Carlo Chiesa. Le strategie di mercato e gli aggiornamenti relativi alle diverse trattative in corso per la costruzione della nuova squadra, prima fra tutte quella legata all’attesissimo ritorno di Gigi Buffon, verranno affrontati con il protagonista principale del mercato del Parma.

Ospite d’onore della seconda puntata sarà infatti il neo Direttore Sportivo del Parma Mauro Pederzoli, che si sottoporrà alle domande degli ospiti in studio, oltre a quelle che i telespettatori da casa vorranno rivolgergli intervenendo durante la trasmissione attraverso i messaggi whatsapp al numero 333-9200170.

In studio, pronti a strappare al Direttore Sportivo del Parma qualche accattivante indiscrezione, i giornalisti Luca Ampollini e Sandro Piovani oltre a Marcello Tosi, profondo conoscitore del campionato di Serie B. A questa nuova puntata parteciperà anche Andrea Schianchi, con opinioni e commenti da sempre destinati a regalare interessanti spunti di discussione ai tifosi crociati. Tra colpi di mercato e futuro della squadra gialloblù, si parlerà anche del presente rappresentato dai Campionati Europei in corso di svolgimento, con l’Italia reduce dal secondo impegno contro la Svizzera.

L’appuntamento con «Calcio e Calcio Estate» è dunque per questa sera, in diretta alle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.

