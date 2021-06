Fino a qualche anno fa era ritenuto un comprensorio limitato agli sport invernali, oggi l’area del Monte Caio è una montagna per tutte le stagioni, aperta a svariate discipline. E’ qui che vi porteranno le telecamere di “Appennino, itinerari e sentieri”, la trasmissione realizzata da 12 Tv Parma in partnership con Destinazione Emilia.

L’appuntamento è per questa sera (venerdì) alle 21. La terza puntata dell’edizione 2021, vi condurrà lungo un percorso ad anello che parte da Schia e raggiunge una delle vette più panoramiche della montagna parmense, Cima Bocchialini, toccando alcuni suggestivi punti d’interesse storico-paesaggistico come il Grande Faggio e l’Eremo di San Matteo. Ideato e curato da Marco Balestrazzi, con le riprese e il montaggio di Pierluigi Bucci, il programma presenterà i vari percorsi che si snodano attorno al Monte Caio, illustrando le opzioni a breve, medio e lungo raggio, a disposizione degli escursionisti, anche quelli meno esperti. Come sempre l’uscita sarà effettuata con l’accompagnamento di una guida che aiuterà i telespettatori a scoprire le peculiarità naturalistiche del territorio, fornendo consigli utili a svolgere l'escursione in sicurezza e autonomamente. Il terzo capitolo di “Appennino, itinerari e sentieri” sarà disponibile on demand sul sito www.12tvparma.it

12 Tv Parma ore 21,00