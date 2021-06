«Sei stato colpito da Il Beffardo». E’ la frase recapitata a dieci noti personaggi parmigiani coinvolti della trasmissione di 12 Tv Parma. Questa sera alle 21,00 su 12Tv Parma , saranno riproposte altre due puntate del format ideato e condotto da Alessandra Cadoppi che ha teso tranelli e scherzi utilizzando il copione della candid-camera, con attori e sceneggiature che hanno agitato per qualche minuto la vita dei malcapitati ospiti .

Come reagireste al furto della vostra macchina? Il Beffardo ha messo alla prova un noto ristoratore di Parma, Achille Scarica, chiamato al “CUBO” per un appuntamento di lavoro ma appiedato da uno scherzo che lo lascerà alle prese con personaggi vari ed improbabili chiamati apposta per innervosire la malcapitata vittima. Seconda vittima del “Il Beffardo” , sarà un volto particolarmente amato della città…. Francesca Mercadanti si troverà nelle grinfie della “Signora Vighi» personaggio inventato ed interpretato da Alessandra Cadoppi, appositamente per punzecchiare e distruggere l’autostima della bella presentatrice… Come avrà reagito la vittima? Si sarà ribellata alle cattiverie dell’esuberante signora della Romagna o avrà resistito e incassato i colpi ?