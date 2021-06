Continua su 12 Tv Parma «Il Labirinto. Protagonisti che si raccontano». Il ciclo di trasmissioni è arrivato alla quinta puntata e questa sera al centro della conversazione ci sarà soprattutto il giornalismo: l’ospite di Pietro Adrasto Ferraguti sarà infatti il direttore della «Gazzetta di Parma» Claudio Rinaldi. 52 anni, al timone del giornale dal marzo del 2019, la carriera di Rinaldi alla «Gazzetta» è cominciata a metà degli anni Ottanta con le prime collaborazioni. Poi l’assunzione, nel 1992, voluta dal direttore dell’epoca e cioè Baldassarre Molossi. Negli anni le tante esperienze da cronista, seguendo tra gli altri il processo ai sequestratori di Mirella Silocchi e poi la vicenda del ritrovamento a Londra di Ferdinando Carretta: Rinaldi racconterà di quando proprio Ferdinando lo chiamò al telefono in redazione al giornale. Pochi giorni dopo confessò di avere sterminato la sua famiglia. E poi, nell’intervista girata al Labirinto della Masone di Fontanellato, i ricordi personali di Claudio Rinaldi, le foto del cuore, le passioni e gli incontri straordinari. Come quello con Gianni Brera, il suo mito. Una conoscenza nata in maniera rocambolesca e che negli anni divenne amicizia vera.

Oggi Rinaldi conserva un ricchissimo archivio legato alla vita e alle opere di Brera ed è molto orgoglioso di aver scritto la voce dedicata a quell’autentico gigante del giornalismo per il Dizionario biografico degli italiani della Treccani. Tra i temi toccati con Rinaldi ovviamente la riforma grafica della «Gazzetta di Parma», che ha debuttato lo scorso 19 aprile, e ancora l’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della mostra «Parma è la Gazzetta» a Palazzo Pigorini nel gennaio del 2020. E ancora curiosità, aneddoti: a Rinaldi piacciono la buona tavola e i buoni vini, fuma la pipa, ascolta buona musica. Infine racconterà di una festa di matrimonio decisamente particolare. L’appuntamento con «Il Labirinto. Protagonisti che si raccontano» è per questa sera alle 21 su 12 Tv Parma. È possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.