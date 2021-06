Passo dopo passo il viaggio prosegue: torna questa sera alle 21 l'appuntamento con “Appennino, itinerari e sentieri”. Nella quarta puntata 12 Tv Parma vi condurrà lungo un anello suggestivo, a cavallo tra le province di Piacenza e Parma: il percorso che porta dal Passo dello Zovallo sul monte Nero, passando dall’omonimo lago e da Prato Grande. Nell’edizione 2021, la trasmissione, realizzata in partnership con Destinazione Emilia, ideata e curata da Marco Balestrazzi, con le riprese e il montaggio di Pierluigi Bucci, propone nuovi itinerari, mantenendo una costante: mostrare sentieri alla portata anche di escursionisti meno esperti.

Il Monte Nero è una destinazione poco conosciuta ma molto significativa a livello naturalistico, unica a livello paesaggistico: ospita infatti l’unica stazione spontanea di Pino Mugo dell’Appennino Settentrionale. Un’occasione quindi per ammirare scenari insoliti, lontano dai percorsi più affollati. Nel corso della puntata verranno approfonditi, tra i vari aspetti, anche alcuni episodi legati alla storia partigiana con il racconto di Marco Minardi, direttore dell’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea di Parma. Il format punta a valorizzare le perle della montagna, mete raggiungibili per una semplice gita in giornata con un budget limitato, in luoghi dove l'aria pulita è garantita, il distanziamento diventa naturale. Sarà Antonio Mortali, guida ambientale escursionistica AIGAE ad accompagnare le telecamere di 12 Tv Parma, illustrando le peculiarità del territorio, fornendo inoltre consigli utili a svolgere l'uscita in sicurezza. Il quarto capitolo di “Appennino, itinerari e sentieri” sarà poi disponibile on demand sul sito www.12tvparma.it.

12 Tv Parma, venerdì ore 21,00