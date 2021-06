Vista la concomitanza di sabato con la partita di calcio della nazionale, viene questa sera riproposta la puntata de “Il Labirinto” che ha avuto come ospite Paolo Andrei. Parmigiano doc, 58 anni, Rettore dell'Università degli Studi di Parma dal primo novembre 2017, professore ordinario di Economia Aziendale nel Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Ateneo e membro della Giunta della Crui, laConferenza dei Rettori delle Università Italiane. E per quattro anni, dal 2013 al 2017, presidente della Fondazione Cariparma. Questa sera alle 21 a «Il Labirinto. Protagonisti che si raccontano» Paolo Andrei parlerà di Università, certo. Come potrebbe non farlo essendo al vertice di un’istituzione così importante per la città. Ma la conversazione con Pietro Adrasto Ferraguti, com’è nello stile della trasmissione, correrà soprattutto sul binario delle passioni di Andrei, con incursioni nella sua privata e nel suo personalissimo album dei ricordi. Intanto il Rettore dell’Università ama la musica, soprattutto il jazz, ma senza dimenticare i giganti della canzone italiana come Lucio Dalla, Francesco De Gregori e Pino Daniele. D’altra parte Andrei ha sempre avuto un rapporto privilegiato con la musica: da giovane frequentò il Conservatorio. E poi lo sport, una passione vera per il rugby coltivata giocando a buoni livelli tra gli anni ‘70 e ‘80. Ma c’è anche un Rettore fedelissimo alla causa dello scoutismo , che nell’intervista ha definito una vera, grande scuola di vita. L’appuntamento con «Il Labirinto. Protagonisti che si raccontano», come sempre realizzato nello straordinario scenario del Labirinto della Masone di Fontanellato, è per questa sera alle 21 su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it

12Tv Parma ore 21,00