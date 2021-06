«Ciao nanì» tributo a Robi Bonardi

«Roby ha deciso di andare a suonare la sua musica in Paradiso, ma noi continuiamo a sentirla anche da qui». E ancora: «Grazie alla sua impareggiabile cultura, gusto musicale e creatività, ha saputo stupire e divertire nella nostra Parma e in tutta Italia: dalla radio alla tv, dal teatro alla musica dal vivo, dalle discoteche al mercato discografico». Erano solo alcuni dei tantissimi messaggi che avevano affollato i social alla notizia della scomparsa di Roby Bonardi. Era lo scorso 19 marzo, il maledetto Covid se l’era portato via. Lui che aveva fatto divertire in discoteca generazioni di giovani, lui che era stato tra i pionieri fondatori di Radio Parma. Lui che con la sua raffinatissima cultura musicale aveva saputo interpretare, decennio dopo decennio, i cambiamenti e le svolte del costume e del divertimento.

Erano gli anni ‘70 e ‘80. In consolle all’Astrolabio, al Bogey, al King’s: piste piene con la sua musica in quelle storiche discoteche che per Parma segnarono un’epoca. E poi in cento, mille altri luoghi, fino a pochi mesi fa. Per suonare e raccontare come solo lui sapeva fare. Questa sera , a tre mesi dalla scomparsa , 12 Tv Parma ripropone alle ore 21,00 lo speciale realizzato per ricordare la figura di Roby Bonardi. Titolo «Ciao nanì», perchè lui le persone che incontrava le salutava così. Il programma lo ha preparato Nello Fochetti e sarà un salto nel tempo attraverso immagini inedite, con contributi originali a partire dalla fine degli anni ‘70 per arrivare fino agli ultimi tempi.

Una carrellata di foto e video che rappresentano una carriera intera ma anche uno spaccato suggestivo di quegli anni all’insegna del divertimento e della buona musica, che Roby ha saputo interpretare da vero professionista. Perchè Roby Bonardi è stato un pioniere dei dj italiani, protagonista nel periodo d’oro della disco e del clubbing, fondatore con l’amico Renzo Arbore dell’Associazione Italiana Disc Jockey. E poi programmista, regista, autore, critico, direttore artistico e creativo, il lavoro per anni al Festival di Sanremo, le collaborazioni prestigiose con Carlo Massarini, Paolo Giaccio, Gino Castaldo, Serena Dandini, Claudio Cecchetto, Red Ronnie e tanti altri. Stasera, nello speciale di 12 Tv Parma, anche tanti ricordi e testimonianze: da Mauro Coruzzi a Simonetta Collini, da Carlo Maffini a Dado Simonazzi, da Mascia Foschi a Max Marvasi e fino agli amatissimi figli Francisco e Jacopo.

12Tv Parma ore 21,00