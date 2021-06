Si rinnova questa sera su 12 Tv Parma l’appuntamento con «Calcio e Calcio Estate». Argomento centrale di questa puntata il Parma calcio e i suoi colpi di mercato. Per parlare delle mosse e delle strategie della società crociata, già particolarmente attiva in questa prima parte della sessione estiva di calciomercato, interverrà Javier Ribalta, neo Direttore dell’Area Tecnica del Parma, che risponderà alle domande del conduttore Caro Chiesa e dei suoi ospiti. Come sempre, largo spazio anche ai tifosi che potranno partecipare attivamente alla discussione in studio, attraverso i messaggi whatsapp che vorranno inviare al numero 333-9200170. In studio anche Luca Ampollini, che presenterà nel dettaglio le caratteristiche dei nuovi acquisti del Parma, esplorando come sempre ulteriori indiscrezioni di mercato, e Marco Bernardini, con il quale proseguirà il viaggio di conoscenza delle squadre avversarie del prossimo campionato di serie B. E poi la presenza in trasmissione di uno dei bomber più amati della storia del Parma, e cioè Alessandro Melli. Chiuderà l’autorevole lista di interventi di questa puntata il giornalista Guido Schittone, con il quale ci sarà anche modo di analizzare al meglio il momento della Nazionale Italiana alla vigilia del delicatissimo impegno dei quarti di finale di Euro 2020 contro il Belgio, in programma domani sera. L’appuntamento con «Calcio e Calcio Estate» è dunque per questa sera, in diretta alle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.

