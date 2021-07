Nella settima puntata del format, che viene riproposta oggi alle 17,30,sotto i riflettori di 12 Tv Parma finirà questa volta Ivan Albertelli, notissimo ristoratore ma anche vero e proprio personaggio unico e dalle mille sfaccettature. Il suo regno è l’Hostaria da Ivan a Fontanelle, dove trionfano i piatti tipici parmigiani e della bassa parmense. Insomma un tempio della cucina nostrana, dove è di rigore l’attenzione alle materie prime genuine e ancora artigianali grazie a piccoli produttori locali di nicchia. Così, nel colloquio con Pietro Adrasto Ferraguti, in primo piano ci saranno il buon cibo e il buon bere.

Ma non mancheranno le sorprese. Albertelli racconterà innanzitutto come ha inventato e cos’è quella che lui ha chiamato la “salumoterapia”, un rito sensoriale decisamente sorprendente. E poi “lo scambio delle coppie”, che vuol dire degustare le ostriche con il lambrusco e la mortadella con lo champagne. Questo per dire che ad Ivan estro e fantasia non mancano, oltre ad un sottile gusto per la provocazione. Come quando, in occasione di una transazione immobiliare, gli fu richiesta una somma di alcuni milioni delle vecchie lire che lui riteneva ingiusta: alla fine pagò, ma lo fece corrispondendo la somma con una montagna di monetine.

La storia finì sui giornali ed anche in una trasmissione della Rai. Ivan Albertelli racconterà anche delle sue passioni e dei suoi incontri speciali: da Luigi Veronelli a Gianni Mura e poi il calcio, dall’amicizia con Roberto Boninsegna a quella con Carlo Ancelotti e fino a Tino Asprilla. L’appuntamento con «Il Labirinto. Protagonisti che si raccontano» è per oggi alle 17,30 su 12 Tv Parma.

E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.

12Tv Parma ore 17,30