Ultimo appuntamento con «Calcio e Calcio Estate». Come sempre argomento centrale il Parma calcio e i suoi colpi di mercato ma anche il prossimo ritiro a Castelrotto. Ne parlerà Carlo Chiesa con Luca Ampollini ed ospiti in studio. Largo spazio anche ai tifosi che potranno partecipare attivamente alla discussione in studio, attraverso i messaggi whatsapp che vorranno inviare al numero 333-9200170.

L’appuntamento con «Calcio e Calcio Estate» è dunque per questa sera, in diretta alle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.

12Tv Parma ore 21,00