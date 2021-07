Posto sullo spartiacque dell'Appennino Tosco-Emiliano, il monte Prado è la montagna più alta del crinale, al confine tra le provincie di Reggio Emilia e Lucca. In passato è stato definito un vero «paradiso botanico». E’ proprio qui che vi porterà la sesta puntata di “Appennino Itinerari e sentieri”, la trasmissione di 12 Tv Parma, realizzata in partnership con Visit Emilia, ideata e curata da Marco Balestrazzi, con le riprese e il montaggio di Pierluigi Bucci. Appuntamento questa sera (venerdì) alle 21. Verrà proposto l’itinerario ad anello che parte da Civago e, dopo il transito al passo di Lama Lite , giunge in vetta, a quota 2054. Ma non solo: lungo il cammino sarà possibile ammirare il bosco dell’Abetina Reale e il lago della Bargetana, un meraviglioso specchio d’acqua d’alta quota, con vista sul monte Cusna. Il Prado è una meta molto significativa a livello naturalistico e paesaggistico, si trova inoltre all’interno del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, ente che in questi giorni ha festeggiato i 20 anni di attività. Sarà Ginetto Montipò, alpinista e vicepresidente della sezione Cai di Castelnuovo ne’ Monti ad accompagnare le telecamere di 12 Tv Parma con l’obiettivo di fornire consigli sul percorso e sull'attrezzatura necessaria, in modo da potersi organizzare in modo autonomo e in sicurezza per l'uscita. Il team di “camminatori” sarà composto anche da Alessandra Curotti e Luigi Molinari, rispettivamente geologa e zoologo del Parco Nazionale.

Grazie alla partnership con Visit Emilia, l’edizione 2021 del programma allarga gli orizzonti dal parmense alle province di Reggio Emilia e Piacenza. Il sesto capitolo di “Appennino, itinerari e sentieri” sarà disponibile on demand sul sito www.12tvparma.it