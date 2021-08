Riparte Bar Sport: tutto sul Parma

La trasmissione accompagnerà i tifosi crociati tutti i lunedì sera fino al termine della stagione.

Condotto da Carlo Chiesa, il nuovo «Bar Sport» manterrà come argomento principale la discussione sul momento del Parma calcio.

In particolare, questa sera si affronteranno i temi scaturiti dalla prestazione della formazione crociata dopo il pareggio ottenuto a Frosinone e gli ulteriori possibili aggiornamenti della rosa nelle ultime giornate di calciomercato. Di tutto questo parleranno in studio Romeo Azzali, con le sue valutazioni tattiche, Sandro Piovani inviato della «Gazzetta di Parma» a Frosinone e Marco Balestrazzi della redazione di «12 Tv Parma», che illustrerà il palinsesto sportivo dell’emittente sia radiofonico che televisivo, arricchito in questa stagione dal ritorno su «Radio Parma» delle radiocronache dirette delle partite del Parma.

Fra le tante novità introdotte quest’anno, prima fra tutte la nuova presenza femminile di Agata Magni, che si occuperà di dare voce ai tifosi che vorranno intervenire in trasmissione via whatsapp, e senza dimenticare il mondo dei social. Poi nuove rubriche, interviste e collegamenti Skype: stasera ci sarà Stefano Morrone, indimenticato capitano del Parma e oggi vice allenatore di Fabio Grosso sulla panchina del Frosinone. L’appuntamento con il nuovo «Bar Sport» è per questa sera alle 21 su 12 Tv Parma. E da oggi riparte anche «Palla in Tribuna» su «Radio Parma», in diretta alle 14 dal lunedì al venerdì, a cura di Marco Balestrazzi, Alberto Dallatana e Alberto Rugolotto.