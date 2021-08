Con il via del campionato ritorna l'appuntamento sportivo del giovedì di 12 Tv Parma con il calcio, o meglio con "Calcio e calcio" ad una nuova stagione all'insegna del format che negli anni scorsi aveva riscontrato il parere favorevole del pubblico. Questa sera dalle ore 21,00 toccherà quindi, come sempre, a Francesca Mercadanti condurre il dibattito in studio (e rivelare non pochi scoop) con al fianco Giuseppe Milano e il super opinionista Luca Ampollini.

Con loro, per questa prima puntata, ci saranno Luca Romenghi, "Mareschiano" di ferro, e Marco Bernardini, che per Gazzetta di Parma e 12 Tv Parma seguirà con grande attenzione tutte le avversarie del Parma di questo torneo di serie B, a partire ovviamente dal Benevento.

Ma non finisce qui. Preziosissimo sarà il contributo di Alberto Monguidi, responsabile della comunicazione delle Lega di serie B. In collegamento racconterà i retroscena di questo torneo cadetto e le incognite che attendono il Parma in questa lunga e complessa stagione.

Ma ancora ci saranno Luca Ferrari, sempre attento al mondo web crociato che in questa puntata ci presenterà, in chiave social, i nuovi giocatori crociati ed i loro affetti. Ultima ma non ultima, in collegamento dal Parma Club Toscanini, spazio a Paola "Pocci" Bertolini che sentirà in diretta gli umori dei supporter crociati, a partire dal presidente del Centro di Coordinamento dei Parma Club Angelo Manfredini.

Con il mercato ancora aperto attenzione alla rubrica "il giocatore della settimana" dove Luca Ampollini svelerà un nuovo possibile obiettivo del mercati, come era successo ad esempio per Dennis Man, e la nuova rubrica "All in" dove, in studio, lo stesso Ampollini anticiperà quale sarà il giocatore di Maresca più importante per la prossima sfida con il Benevento.

Per intervenire in diretta e fare sentire la propria voce sms e whatsapp al 333-9200170 oppure #calcioecalcio. Appuntamento questa sera alle ore 21,00 su 12 TV Parma con il primo atto della nuova stagione di "Calcio e calcio. In regia come sempre Fabrizio Bertolotti.